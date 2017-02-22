Статистика по турнирам

США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 США. МЛС 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Кубок 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Audi Cup 2011 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Кубок 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Германии 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008