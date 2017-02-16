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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен
Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен: обзор матча 16 февраля 2017
Манчестер Юнайтед
16.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
15'
З. Ибрагимович
75'
З. Ибрагимович
88'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен
ГОЛ с пенальти! 3:0!
З. Ибрагимович
88'
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Марсьяль
85'
79'
Замена
Р. Берич
️️️️
Ф. Погба
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
75'
72'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
В. Пажо
Желтая карточка
П. Погба
71'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
70'
Желтая карточка
Д. Лингард
67'
65'
Замена
Н. Ру
️️️️
Жоржиньо
64'
Желтая карточка
В. Пажо
Желтая карточка
А. Эррера
57'
Желтая карточка
А. Марсьяль
47'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Феллайни
45'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
25
Маруан Феллайни
ПП
9
Антони Марсьяль
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
7
Жоржиньо
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-4-1-2
44
Ромеро
17
Блинд
6
Смоллинг
3
Байи
25
Валенсия
8
Погба
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
4-2-2-2
16
Руффье
19
Погба
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
24
Малку
17
Пажо
17
Верету
7
Жоржиньо
6
Савье
22
Монне-Паке
17
Амума
9
Марсьяль
15
Янг
15
Янг
9
Марсьяль
25
Феллайни
77
Лингард
77
Лингард
25
Феллайни
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
17
Пажо
10
Селнаэс
10
Селнаэс
17
Пажо
7
Жоржиньо
26
Ру
26
Ру
7
Жоржиньо
19
Погба
9
Берич
9
Берич
19
Погба
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Сент-Этьен
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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