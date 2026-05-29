29.05.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, Переходные матчи
Франция. Лига 1, Переходные матчи
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-2-3-2
23
Диуф
33
Менди
4
Данте
21
Пепра Оппонг
3
Бар
92
Клосс
39
Кулибали
8
Сансон
23
Луше
11
Ваи
50
Чо
4-2-2-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
6
Бернауэр
23
26
Ле Кардинал
42
27
22
Давиташвили
20
Боакье
19
Стассен
7
Кардона
4
Данте
35
Ба
35
Ба
4
Данте
8
Сансон
99
Самед
99
Самед
8
Сансон
3
Бар
10
Диоп
10
Диоп
3
Бар
50
Чо
26
Будаш
26
Будаш
50
Чо
11
Ваи
21
Янссон
21
Янссон
11
Ваи
26
Ле Кардинал
75
Наде
75
Наде
26
Ле Кардинал
8
Аппиа
13
Феррейра
13
Феррейра
8
Аппиа
7
Кардона
17
Муэффек
17
Муэффек
7
Кардона
42
5
Тардье
5
Тардье
42
27
17
Дуффус
17
Дуффус
27
Остались в запасе
Ницца
Сент-Этьен
1
Максим Дюпе
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
1
Брис Мобле
ВР
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Бен Олд
ЛВ
52
Mylan Toty
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Бен Олд
ЛВ
52
Mylan Toty
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ницца - Сент-Этьен
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
5
Офсайды
1
1
Количество передач
421
388
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Сент-Этьена», переходной матч Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Сент-Этьен»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»