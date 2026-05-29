Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Сент-Этьена», переходной матч Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Сент-Этьен»