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  • «Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

29 мая, 20:35
Ницца
29.05.2026, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, Переходные матчи
4 : 1
Завершен
Сент-Этьен
62' Ж. Клосс 81' К. Будаш 87' Э. Ваи 90+2' Э. Ваи
79' З. Давиташвили (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
39
Джибриль Кулибали
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
23
Том Луше
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
23
Kevin Pedro
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
42
Abdoulaye Kante
ЦП
27
Luan Gadegbeku
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Августин Боакье
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Софьян Диоп
АП
26
Каиль Будаш
ПВ
21
Исак Янссон
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
75
Микаэль Наде
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
11
Бен Олд
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
10
Igor Miladinović
ЦП
17
Джош Дуффус
АП
52
Mylan Toty
ЦФ
3-2-3-2
23
Диуф
33
Менди
4
Данте
21
Пепра Оппонг
3
Бар
92
Клосс
39
Кулибали
8
Сансон
23
Луше
11
Ваи
50
Чо
4-2-2-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
6
Бернауэр
23
26
Ле Кардинал
42
27
22
Давиташвили
20
Боакье
19
Стассен
7
Кардона
4
Данте
35
Ба
35
Ба
4
Данте
8
Сансон
99
Самед
99
Самед
8
Сансон
3
Бар
10
Диоп
10
Диоп
3
Бар
50
Чо
26
Будаш
26
Будаш
50
Чо
11
Ваи
21
Янссон
21
Янссон
11
Ваи
26
Ле Кардинал
75
Наде
75
Наде
26
Ле Кардинал
8
Аппиа
13
Феррейра
13
Феррейра
8
Аппиа
7
Кардона
17
Муэффек
17
Муэффек
7
Кардона
42
5
Тардье
5
Тардье
42
27
17
Дуффус
17
Дуффус
27
Остались в запасе
Ницца
Сент-Этьен
1
Максим Дюпе
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
1
Брис Мобле
ВР
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Бен Олд
ЛВ
52
Mylan Toty
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
10
Igor Miladinović
ЦП
11
Бен Олд
ЛВ
52
Mylan Toty
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
Точно не сыграют
Хишам Будауи
ЦП
Мойзе Бомбито
ЦЗ
Танги Н'Домбеле
ЦП
Everton Pereira
ЦП
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
Али Абди
ЛЗ
Сент-Этьен
Точно не сыграют
Nadir El Jamali
ЦП
Paul Eymard
ЦП
Махмуд Жабер
ОП
Chico Lamba
ЦЗ
D. N'Guessan
ЦФ
M. Paalberg
Lassana Traoré
ЦЗ
Статистика матча Ницца - Сент-Этьен
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
5
Офсайды
1
1
Количество передач
421
388
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Сент-Этьена», переходной матч Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Сент-Этьен»

«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Ницца
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