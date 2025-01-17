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Аргентина. Примера
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Бока Хуниорс
Андер Эррера
€ 400 тыс
Андер Эррера
Бока Хуниорс
14 августа 1989 (37), Бильбао
#21 | Полузащитник
181 см | 74 кг
Испания
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«Бока Хуниорс» объявил о переходе экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»
2025.01.17 22:00
Фото
Эррера спустя восемь лет вернулся в «Атлетик»
2022.08.28 09:15
Эррера спустя восемь лет вернется в «Атлетик»
2022.08.24 12:30
«ПСЖ» может отправить 8 футболистов в резервную команду из 5-го дивизиона
2022.08.12 16:49
2
«ПСЖ» не взял девять футболистов на предсезонный тур в Японию (L’Equipe)
2022.07.12 17:26
1
«ПСЖ» хочет продать 11 футболистов
2022.07.11 07:24
Эррера рассказал о характере Месси вне поля
2022.06.26 21:35
3
Эрерра считает Месси лучшим игроком всех времен: «Лео установил исторический рекорд: десять раз попал в каркас в Лиге 1!»
2022.06.24 07:41
1
Рамос и Эррера пропустят матч с «Реалом», у Мбаппе есть шансы сыграть
2022.03.07 21:25
Лига 1. Гол и ассист Эрреры принесли «ПСЖ» гостевую победу над «Брестом»
2021.08.20 23:53
5
Эррера: «Судья сказал Паредесу *** от него. Меня бы за такое дисквалифицировали на 3-4 матча»
2021.05.05 17:59
2
Эррера: «ПСЖ» 70 минут играл лучше «Ман Сити». Покидаем ЛЧ с высоко поднятыми головами»
2021.05.05 11:50
9
«Этот мир катится к чертям». Эррера – о дисквалификации Кавани на три матча за слово «черный»
2021.01.01 22:58
9
Эррера – о дне рождения Неймара: «Чего только на этой вечеринке не было. Жена меня не отпускала даже в туалет»
2020.06.19 08:30
4
Эррера – о Неймаре: «Медиа постоянно пытаются уничтожить его. Как будто я читаю новости о другом игроке»
2020.05.13 09:55
Эррера может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Атлетик»
2020.04.24 14:45
Тиаго Силва выбыл на три недели, Эррера пропустит полтора-два месяца
2020.02.25 01:07
Эррера: «Неймар входит в пятерку лучших игроков мира»
2019.09.14 06:48
1
Андер Эррера пропустит начало сезона из-за травмы
2019.08.08 08:57
Эррера требовал от «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч в неделю
2019.07.05 09:14
9
Фото
Андер Эррера – игрок «ПСЖ»
2019.07.04 19:57
3
L’Equipe: Эррера и Сарабия перейдут в «ПСЖ» в начале следующей недели
2019.06.27 15:24
1
«МЮ» объявил об уходе Валенсии и Эрреры. Клуб предложил новый контракт Мате
2019.06.07 20:12
3
Эррера – о работе Моуринью в «МЮ»: «Он перепробовал все, 75% – это ответственность игроков»
2019.05.15 01:14
5
«Играть за величайший клуб Англии было настоящей честью». «МЮ» объявил об уходе Эрреры в конце сезона
2019.05.11 12:26
6
«МЮ» может купить Гуйе на замену Эррере. Ганцем тоже интересуется «ПСЖ»
2019.04.11 20:47
The Times: Эррера согласовал контракт с «ПСЖ» на 3 года
2019.04.10 20:08
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Санчес, Валенсия и Байи точно не сыграют с «Барселоной»
2019.04.10 09:04
6
«Манчестер Юнайтед» летом может потерять 7 игроков
2019.04.08 10:29
14
Sky Sports: Эррера, Мата, Санчес и еще три игрока могут уйти из «МЮ» летом
2019.04.04 00:58
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