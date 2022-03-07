Рамос и Эррера пропустят матч с «Реалом», у Мбаппе есть шансы сыграть

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила о состоянии травмированных футболистов в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Защитник Серхио Рамос и хавбек Андер Эррера не сыграют с мадридцами из-за мышечной травмы и конъюнктивита соответственно.
Нападающий Килиан Мбаппе, получивший повреждение левой ноги на сегодняшней тренировке, имеет шансы выйти на поле. Его ждет повторное обследование во вторник.
- «Реал» примет «ПСЖ» в среду, 9 марта, в 23:00 мск.
- В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.
- Мбаппе забил единственный гол в той встрече.
Источник: сайт «ПСЖ»