Рамос и Эррера пропустят матч с «Реалом», у Мбаппе есть шансы сыграть

Пресс-служба «ПСЖ» сообщила о состоянии травмированных футболистов в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Защитник Серхио Рамос и хавбек Андер Эррера не сыграют с мадридцами из-за мышечной травмы и конъюнктивита соответственно.

Нападающий Килиан Мбаппе, получивший повреждение левой ноги на сегодняшней тренировке, имеет шансы выйти на поле. Его ждет повторное обследование во вторник.