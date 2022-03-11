Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

Бензема – о хет-трике в ворота «ПСЖ»: «Не знаю, лучший ли это мой матч за «Реал». Был еще финал ЛЧ с «Ливерпулем»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своей игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

  • Мадридцы победили со счетом 3:1 и прошли дальше по сумме двух встреч.
  • Бензема – автор всех трех голов в игре.

«Эта ночь была незабываемой. Из-за выхода в 1/4 финала, из-за атмосферы, из-за голов и камбэка.

Не знаю, лучший ли это мой матч за «Реал», ведь был еще финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Это была очень важная игра, но не только для меня, а для всех.

Возможно, это лучший сезон в моей карьере, потому что я стремлюсь к тому, чтобы каждый сезон был лучше предыдущего», – сказал Бензема.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Алвес – об игре Бензема: «Мне все равно, что он из «Реала». Что за футболист!» 3
«Реал» готов продлить контракт с Бензема до 2024 года (Николо Скира)
Бензема – лучший игрок недели в Лиге чемпионов 2
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11