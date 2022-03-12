Бензема – о хет-трике в ворота «ПСЖ»: «Не знаю, лучший ли это мой матч за «Реал». Был еще финал ЛЧ с «Ливерпулем»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своей игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Мадридцы победили со счетом 3:1 и прошли дальше по сумме двух встреч.

Бензема – автор всех трех голов в игре.

«Эта ночь была незабываемой. Из-за выхода в 1/4 финала, из-за атмосферы, из-за голов и камбэка.

Не знаю, лучший ли это мой матч за «Реал», ведь был еще финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Это была очень важная игра, но не только для меня, а для всех.

Возможно, это лучший сезон в моей карьере, потому что я стремлюсь к тому, чтобы каждый сезон был лучше предыдущего», – сказал Бензема.

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