Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Завершил карьеру
30 марта 1986 (40), Камас
#93 | Защитник
183 см | 73 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
7 августа
Серхио Рамос станет владельцем родного клуба
12 мая
Российский клуб летом свяжется с Рамосом, но при одном условии
14 апреля
10 величайших игроков 21-го века по версии Canal+
9 февраля
4
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Смолов назвал самого техничного защитника: «Казалось, что он может сыграть «десятку»
2 февраля
3
Эксперт оценил перспективы Рамоса в боксе
1 февраля
Серхио Рамос сменит вид спорта
30 января
1
Серхио Рамоса попросили купить «Крылья Советов» вместо «Севильи»
26 января
1
Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи»
26 января
4
Рамоса позвали играть в Россию: «Диалог идет»
15 января
Фото
Капитан «Атлетико» стал рекордсменом мадридского дерби
8 января
Стало известно, за какую сумму группа инвесторов Рамоса готова выкупить «Севилью»
4 января
39-летний Рамос отклонил предложение клуба из топ-5 лиг Европы
4 января
Серхио Рамос может стать совладельцем бывшего клуба
2 января
Серхио Рамос встретил огромного ежа в Краснодаре: «Такие бывают!?»
2025.12.22 17:35
1
«Это был мой последний матч»: 39-летний Серхио Рамос попрощался со своим клубом
2025.12.07 17:31
Серхио Рамос предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
2025.12.01 23:40
Реакция Серхио Рамоса на завершение карьеры Бускетса
2025.09.26 13:14
1
Клубный ЧМ. «Интер» пропустил гол от Серхио Рамоса и сыграл вничью с мексиканским клубом
2025.06.18 07:50
Вахания назвал российского Серхио Рамоса
2025.03.25 22:42
2
Фото
Серхио Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории
2025.03.18 15:53
Фото
Серхио Рамос получил красную карточку за новый клуб
2025.03.17 11:34
1
Серхио Рамос забил дебютный гол за «Монтеррей»
2025.03.03 11:45
Серхио Рамос назвал двух любимых действующих футболистов
2025.03.03 09:03
3
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории
2025.03.01 08:25
5
Фото
Сборная Испании выложила фото с кубком мира в честь Дня святого Валентина – Рамос и Касильяс возмутились, что в кадре их не оказалось
2025.02.15 14:12
Серхио Рамос объяснил свой переход в мексиканский клуб
2025.02.10 15:51
Известна причина, по которой жена Серхио Рамоса не поехала с ним в Мексику
2025.02.09 23:50
1
2
3
4
5
Главные новости
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
3
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
3
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
12
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
30
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+