Рамоса позвали играть в Россию: «Диалог идет»

Сегодня, 16:16

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о переговорах с экс-капитаном сборной Испании Серхио Рамосом.

– Приезд Нани дал импульс Медиалиге?

– Чем больше таких уважаемых гостей и всемирно известных людей окажутся на нашей площадке, тем больше узнаваемость будет у проекта в целом.

Но вне зависимости от приезда звезд Медиалига не перестает развиваться. И никого не оставляет равнодушным. Это самое главное.

Да, кому-то это не нравится, но большинство людей, познакомившись с проектом, становятся его поклонниками и как минимум с огромным уважением относятся к проделанной работе.

– Ждать ли приезда Дани Алвеса? Или, может, Криштиану Роналду?

– Уверен, благодаря одному из наших партнеров, который в 2025-м поспособствовал реализации проекта по приезду мировой звезды и ее участию в матче, мы повторим аналогичный опыт и в следующем году. Но уже с другим футболистом.

Допускаю или тонко намекаю, а может, сам мечтаю и выдаю желаемое за действительное, но речь об этом уже шла неоднократно, и я уверен, что диалог идет с тем же Серхио Рамосом.

Поэтому, мне кажется, кто-то из звезд мировой величины сопоставимого масштаба с Нани обязательно окажется в 2026 году внутри Медиалиги в качестве такого приглашенного гостя.

  • Рамос ранее выступал за «Севилью», «Реал», «ПСЖ».
  • Рыночная стоимость испанца – 800 тысяч евро.
  • В составе «Монтеррея» он забил 8 голов в 34 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Медиафутбол Рамос Серхио
