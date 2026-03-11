Реакция Почеттино на интерес «Реала»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о том, что его хотят назначить в «Реал» по окончании сезона-2025/26.

«Всему свое время. В футболе все всегда зависит от времени. Футбол приводит туда, куда захочет он, а не туда, куда хочешь ты», – сказал 54-летний специалист, находясь в мадридском аэропорту.