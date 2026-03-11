Реакция Почеттино на интерес «Реала»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о том, что его хотят назначить в «Реал» по окончании сезона-2025/26.
«Всему свое время. В футболе все всегда зависит от времени. Футбол приводит туда, куда захочет он, а не туда, куда хочешь ты», – сказал 54-летний специалист, находясь в мадридском аэропорту.
- «Реал» идет на втором месте в таблице Примеры с 63 очками в 27 турах.
- Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 балла.
- «Реал» в 1/8 финала ЛЧ попал на «Манчестер Сити». Они сыграют 11 и 17 марта.
- В случае победы мадридцы выйдут на «Баварию» или «Аталанту».
- Почеттино тренирует с января 2009 года. За 17 лет он выиграл 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции с «ПСЖ».
Источник: ESPN