В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры

«Тоттенхэм» включил Марко Розе и Эдина Терзича в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды.

Пока клуб ведет процесс собеседований. Нет ясности, рассматривают ли этих специалистов в качестве временных или постоянных тренеров.

Терзич заинтересован в работе в «Тоттенхэме». Он отказался от приглашений ряда клубов, включая «Монако», чтобы дождаться работы в АПЛ. В его приглашении летом также заинтересованы клубы Ла Лиги.

Розе в марте прошлого года покинул «РБ Лейпциг», а Терзич ушел из дортмундской «Боруссии» в июне 2024-го.

В шорт-листе «Тоттенхэма» также есть Роберто Де Дзерби, Маурисио Почеттино и Робби Кин.

Кин сейчас возглавляет «Ференцварош» и заинтересован лишь в работе на постоянной основе.

Почеттино тренирует сборную США и будет доступен не раньше окончания чемпионата мира-2026. Он уже возглавлял «Тоттенхэм» в 2014–2019 годах.

Де Дзерби 11 февраля ушел с поста главного тренера «Марселя». Его приход в «Тоттенхэм» исключит любую возможность возвращения Почеттино.