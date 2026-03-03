Игроку «Вест Хэма» запретили качаться

Нуну Эшпириту Санту, главный тренер «Вест Хэма», заявил, что запретил Адама Траоре ходить в зал и поднимать тяжести.

30-летний вингер перешел в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно из «Фулхэма» и пока не выходил в стартовом составе, но регулярно появляется на замену.

Траоре стоит 8 миллионов евро. Его контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до лета.

На счету Адама 8 матчей за сборную Испании.

«Его мышцы невероятны, это генетика. Его генетика уже давно такая, и ему стоит избегать зала. Я сказал ему, чтобы он не ходил. Это одна из вещей, которые, как мне кажется, он должен понять. У него уже достаточно веса.

Он будет делать профилактическую работу в зале, но не будет находиться там, поднимая тяжести», – сказал Нуну, в качестве футболиста выступавший за московское «Динамо».