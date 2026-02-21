Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте

АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте

Вчера, 19:55

«Челси» в 27-м туре АПЛ не победил дома «Бернли». Гости спаслись на 90+3 минуте.

С 72-й минуты лондонцы были в меньшинстве после удаления Уэсли Фофана.

У «Челси» одно поражение в последних десяти матчах. У «Бернли» одна победа в последних семи матчах.

«Бернли» не побеждает «Челси» с 2017 года.

«Челси» поднялся в зону Лиги чемпионов. «Бернли» – в зоне вылета.

Англия. Премьер-лига. 27 тур
Челси - Бернли - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Ж. Педро, 4; 1:1 - З. Флемминг, 90+3.
Удаления: У. Фофана, 72 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
У «Челси» появился титульный спонсор
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
Два клуба пытались вернуть Клоппа в АПЛ
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Бернли Челси
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
7
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю О’Райли (2:1), отставание от «Арсенала» – 2 очка
00:56
АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте
Вчера, 19:55
В АПЛ новый единоличный лидер по количеству матчей
Вчера, 18:19
7
ФотоСака привел на продление контракта с «Арсеналом» собак и жену
Вчера, 16:52
14
Леау может переехать в АПЛ за 80 миллионов
Вчера, 10:43
У «Челси» появился титульный спонсор
20 февраля
Уолкотт определил, на каком месте «Реал» был бы в АПЛ
20 февраля
1
Гвардиола призвал снизить финансирование футбола
20 февраля
1
Сака после продления контракта с «Арсеналом» вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
20 февраля
Фото«Арсенал» продлил контракт со 130-миллионным футболистом
19 февраля
2
Реакция Артеты на ничью в матче «Арсенала» с худшей командой АПЛ
19 февраля
АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Вулверхэмптоном» из-за автогола на 94-й минуте
19 февраля
1
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
17 февраля
ФотоКлопп посетил соревнования по биатлону на ОИ-2026
17 февраля
Два клуба пытались вернуть Клоппа в АПЛ
16 февраля
«Манчестер Юнайтед» хочет переманить игрока «Ливерпуля»
16 февраля
Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»
16 февраля
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
15 февраля
1
«МЮ» и «Арсенал» узнали цену на Диоманде из «Лейпцига»
15 февраля
Азар сравнил АПЛ и Ла Лигу
15 февраля
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
15 февраля
1
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поспорят за 95-миллионного вингера
15 февраля
1
«Ноттингем Форест» назначил 4-го тренера за сезон
15 февраля
1
Названа сумма, за которую «Милан» может продать Пулишича в клубы АПЛ
15 февраля
Фото«Тоттенхэм» назначил нового тренера
14 февраля
1
Гвардиола выступил в защиту мигрантов
14 февраля
5
«Тоттенхэм» назначит экс-тренера «Ювентуса»
13 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 