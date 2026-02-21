АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте

«Челси» в 27-м туре АПЛ не победил дома «Бернли». Гости спаслись на 90+3 минуте.
С 72-й минуты лондонцы были в меньшинстве после удаления Уэсли Фофана.
У «Челси» одно поражение в последних десяти матчах. У «Бернли» одна победа в последних семи матчах.
«Бернли» не побеждает «Челси» с 2017 года.
«Челси» поднялся в зону Лиги чемпионов. «Бернли» – в зоне вылета.
Англия. Премьер-лига. 27 тур
Челси - Бернли - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Педро, 4; 1:1 - З. Флемминг, 90+3.
Удаления: У. Фофана, 72 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»