АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте

«Челси» в 27-м туре АПЛ не победил дома «Бернли». Гости спаслись на 90+3 минуте.

С 72-й минуты лондонцы были в меньшинстве после удаления Уэсли Фофана.

У «Челси» одно поражение в последних десяти матчах. У «Бернли» одна победа в последних семи матчах.

«Бернли» не побеждает «Челси» с 2017 года.

«Челси» поднялся в зону Лиги чемпионов. «Бернли» – в зоне вылета.