Позиция ЦСКА по массовой потасовке в конце матча с «Балтикой»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о стычке, произошедшей в компенсированное время матча 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

Потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Если тренер не взбесился, то клуб взбешен. Фабио пошел успокаивать ситуацию, его дважды толкнули, а он еще и получил красную карточку», – посетовал Брейдо.