Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини

Вчера, 18:36
4

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

  • После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
  • Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– ЦСКА местами напомнил мне «Спартак» при Станковиче. Челестини довел до такого состояния команду, на матч с «Краснодаром» вышли просто сумасшедшие люди.

Понятно, проигрываете, уже разгромный счет, но что стали творить футболисты? Рейс с ума сошел, за пять секунд дважды ударил Пальцева, Мойзес непонятно зачем дергает Кордобу, но в этом виноват больше всего тренер. Позорное поведение, так не должно быть.

– Кто‑то уже и призывает увольнять Челестини за неудачную серию. Не стоит делать таких радикальных шагов?

– Совсем недавно говорили, что это лучший тренер, великолепная команда, претенденты на чемпионство. Но ЦСКА на глазах разрушился психологически.

У нас же как обычно, тренер победил – назначаем в сборную, проиграл – увольняем. Это неправильно, конечно, надо дать человеку работать.

Еще по теме:
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар Челестини Фабио Ловчев Евгений
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1773848360
Ну слава Богу! Теперь руководство ЦСКА хоть знает что делать, а то никак решить не могли. Спасибо, дядя Женя!
Ответить
CSKA57
1773848434
Давайте поверим последний раз)))
Ответить
Mirak92
1773849000
впереди аутсайдеры. Да даже по следующему матчу с мачычем можно определить судьбу тренеришки
Ответить
biber.ru
1773854130
От любви до ненависти известно - один шаг.
Ответить
Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 