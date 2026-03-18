Ловчев сказал, как ЦСКА поступить с Челестини

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.

Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– ЦСКА местами напомнил мне «Спартак» при Станковиче. Челестини довел до такого состояния команду, на матч с «Краснодаром» вышли просто сумасшедшие люди.

Понятно, проигрываете, уже разгромный счет, но что стали творить футболисты? Рейс с ума сошел, за пять секунд дважды ударил Пальцева, Мойзес непонятно зачем дергает Кордобу, но в этом виноват больше всего тренер. Позорное поведение, так не должно быть.

– Кто‑то уже и призывает увольнять Челестини за неудачную серию. Не стоит делать таких радикальных шагов?

– Совсем недавно говорили, что это лучший тренер, великолепная команда, претенденты на чемпионство. Но ЦСКА на глазах разрушился психологически.

У нас же как обычно, тренер победил – назначаем в сборную, проиграл – увольняем. Это неправильно, конечно, надо дать человеку работать.