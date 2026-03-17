«Краснодар» в домашнем матче разгромил ЦСКА в ответной встрече Пути РПЛ 1/2 финала Кубка России, итоговый счет 4:0.

После подачи углового с правого фланга Кордоба выиграл верховую борьбу на дальней штанге и скинул мяч во вратарскую, где Аугусто в рывке замкнул передачу в пустой угол.

Рейс получил красную в конце первого тайма.

Кордоба в штрафной пяткой выдал тонкий пас на Батчи, который в касание с нескольких метров пробил точно в дальний нижний угол.

Кривцов выдал передачу в левый угол штрафной на Кордобу, который убрал Данилова финтом и с близкой дистанции технично отправил мяч под дальнюю штангу.

Сперцян прорвался справа и прострелил поперек, Кордоба хитро пропустил мяч между ног, а Батчи, сместившись под удар, аккуратным выстрелом с линии вратарской положил мяч под дальнюю стойку.

