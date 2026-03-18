Самолет ЦСКА вылетит из Краснодара с опозданием из-за атаки БПЛА

ЦСКА вернется в Москву после кубкового матча с «Краснодаром» позднее, чем планировалось.

Команда не смогла вовремя вылететь из-за атаки БПЛА. Их рейс перенесли с утреннего на дневное время.

Накануне по аналогичной причине руководство ЦСКА и сотни болельщиков не попали на игру.

Из-за закрытия аэропорта в Краснодаре утром 17 марта самолеты пришлось сажать в Нальчике, Грозном и Минеральных Водах. Оттуда доехать на стадион до начала матча было невозможно.

Команды боролись за путевку в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Армейцы выиграли в Москве со счетом 3:1.

«Краснодар» взял реванш, разгромив ЦСКА – 4:0.

Upd. Позднее стало известно, что в ЦСКА решили лететь в Москву из Ставрополя.