Самолет ЦСКА вылетит из Краснодара с опозданием из-за атаки БПЛА

ЦСКА вернется в Москву после кубкового матча с «Краснодаром» позднее, чем планировалось.
Команда не смогла вовремя вылететь из-за атаки БПЛА. Их рейс перенесли с утреннего на дневное время.
Накануне по аналогичной причине руководство ЦСКА и сотни болельщиков не попали на игру.
Из-за закрытия аэропорта в Краснодаре утром 17 марта самолеты пришлось сажать в Нальчике, Грозном и Минеральных Водах. Оттуда доехать на стадион до начала матча было невозможно.
- Команды боролись за путевку в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Армейцы выиграли в Москве со счетом 3:1.
- «Краснодар» взял реванш, разгромив ЦСКА – 4:0.
Upd. Позднее стало известно, что в ЦСКА решили лететь в Москву из Ставрополя.
Источник: «Спорт-Экспресс»