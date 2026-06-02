Экс-игрок ЦСКА – о назначении Игдисамова: «Команда будет бороться с 4-го по 8-е место»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.
«Моя позиция не меняется – в ЦСКА должен работать топовый тренер. Ситуация говорит, что либо у клуба нет денег, либо хороший тренер не пошeл в ЦСКА. Назначили Игдисамова и назначили.
Мы будем болеть за клуб. Всe равно, кто тренирует, но выбор неочевидный. Команда будет бороться с четвeртое по восьмое место – другого не вижу. С этим составом ниже восьмого места не упасть с любым тренером», – сказал Гришин.
- ЦСКА утвердил 39-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- В минувшем сезоне клуб занял 5-е место в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»