Экс-игрок ЦСКА – о назначении Игдисамова: «Команда будет бороться с 4-го по 8-е место»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.

«Моя позиция не меняется – в ЦСКА должен работать топовый тренер. Ситуация говорит, что либо у клуба нет денег, либо хороший тренер не пошeл в ЦСКА. Назначили Игдисамова и назначили.

Мы будем болеть за клуб. Всe равно, кто тренирует, но выбор неочевидный. Команда будет бороться с четвeртое по восьмое место – другого не вижу. С этим составом ниже восьмого места не упасть с любым тренером», – сказал Гришин.