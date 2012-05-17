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Александр Гришин
Александр Гришин
Россия
18 ноября 1971 (54)
Тренер
Статистика
Новости
Появилось объяснение, что происходит с «Краснодаром»
1 ноября
Черчесова заподозрили в том, что он больше не управляет «Ахматом»
24 октября
1
Гришин назвал ошибку «Спартака» с выбором вратаря
22 октября
2
Батракова назвали незаменимым игроком «Галатасарая»
18 октября
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
13 сентября
1
Карпин столкнулся с непониманием из-за его слов после победы над Буркина-Фасо
6 июня
1
Экс-игрок ЦСКА – о назначении Игдисамова: «Команда будет бороться с 4-го по 8-е место»
2 июня
3
Назван московский клуб РПЛ, где летом будет перестройка
17 мая
12
Найден виновный в весеннем провале «Локомотива»
26 апреля
8
Гришин предложил уволить Челестини до игры со «Спартаком»
22 апреля
3
«Скрывать уже нечего»: экс-игрок ЦСКА – о Челестини
20 апреля
15
Экс-игрок ЦСКА заявил, что победа над «Акроном» несправедлива: «Отменили чистый гол»
4 апреля
3
Определено, кто ближе к чемпионству – «Зенит» или «Краснодар»
4 апреля
3
Вагнеру Лаву отказали в статусе легенды ЦСКА
24 марта
3
Гришин прокомментировал возможный трансфер Кисляка в Бразилию
9 февраля
3
Новичка «Зенита» Джона Джона описали одним прилагательным
31 января
4
Трансфер ЦСКА назвали ошибкой
31 января
4
Экс-игрок ЦСКА – о назначении Карседо: «Спартак» ходит с граблями десятый год»
7 января
1
Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему клуб не станет чемпионом
2025.12.26 12:36
Гришин определил 2 команды, которые будут бороться за титул РПЛ
2025.12.13 11:16
2
Гришин назвал отличия в игре ЦСКА при Челестини и Николиче
2025.12.10 10:56
1
Гришин назвал три позиции, которые нужно усилить ЦСКА для борьбы за титул
2025.12.10 08:13
2
Осинькина уличили в том, что он совершил «самоубийство»
2025.11.22 09:20
5
Гришин определил лучшего форварда РПЛ
2025.11.20 09:12
1
«Спартаку» посоветовали назначить Карпина: «Если хотят упасть на 10-е место»
2025.11.19 10:27
1
Экс-игрок ЦСКА – об 11-метровом в ворота «Спартака»: «Для меня это однозначно не пенальти»
2025.10.06 15:46
6
Экс-игрок ЦСКА сказал, за что стоит ругать «Спартак» в этом сезоне
2025.09.26 11:03
2
Экс-игрок ЦСКА считает, что «Оренбург» попадет под каток «Зенита»
2025.09.26 10:10
2
Гришин конкретно ответил, что не так со стартом Карпина в «Динамо»
2025.09.13 16:59
1
Гришин определил, в чем «Спартак» превосходит «Динамо»
2025.09.13 10:05
1
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Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
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