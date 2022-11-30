Александр Гришин
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Гришин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 ноября 1971
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Гришин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 ноября 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ЦСКА (мол)
|25
|17
|3
|5
|Дата
|Матч
|29.07.2016
|Анжи (мол)
|2 : 3
|ЦСКА (мол)
|07.08.2016
|Оренбург (мол)
|2 : 6
|ЦСКА (мол)
|13.08.2016
|Урал (мол)
|0 : 1
|ЦСКА (мол)
|19.08.2016
|Зенит (мол)
|0 : 2
|ЦСКА (мол)
|27.08.2016
|Томь (мол)
|1 : 3
|ЦСКА (мол)
|09.09.2016
|ЦСКА (мол)
|3 : 0
|Ахмат (мол)
|24.09.2016
|ЦСКА (мол)
|2 : 1
|Краснодар (мол)
|02.10.2016
|Ростов (мол)
|2 : 0
|ЦСКА (мол)
|14.10.2016
|ЦСКА (мол)
|5 : 0
|Уфа (мол)
|22.10.2016
|Локомотив (мол)
|1 : 2
|ЦСКА (мол)
|28.10.2016
|Спартак М (мол)
|2 : 1
|ЦСКА (мол)
|05.11.2016
|ЦСКА (мол)
|3 : 0
|Амкар (мол)
|17.11.2016
|Арсенал Т (мол)
|0 : 2
|ЦСКА (мол)
|25.11.2016
|ЦСКА (мол)
|1 : 1
|Рубин (мол)
|02.12.2016
|ЦСКА (мол)
|3 : 1
|Урал (мол)
|03.03.2017
|ЦСКА (мол)
|1 : 1
|Зенит (мол)
|19.03.2017
|Ахмат (мол)
|0 : 1
|ЦСКА (мол)
|14.04.2017
|ЦСКА (мол)
|2 : 0
|Ростов (мол)
|21.04.2017
|Уфа (мол)
|0 : 0
|ЦСКА (мол)
|25.04.2017
|ЦСКА (мол)
|2 : 0
|Локомотив (мол)
|06.05.2017
|Амкар (мол)
|0 : 2
|ЦСКА (мол)
|11.05.2017
|ЦСКА (мол)
|2 : 2
|Арсенал Т (мол)
|17.05.2017
|Рубин (мол)
|1 : 0
|ЦСКА (мол)
|18.09.2016
|Кр. Советов (мол)
|0 : 0
|ЦСКА (мол)
|29.11.2016
|ЦСКА (мол)
|6 : 0
|Оренбург (мол)