Определено, кто ближе к чемпионству – «Зенит» или «Краснодар»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин сравнил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство.

«Первые туры [после зимней паузы] нас приучили, что лидеры теряли очки. Мы пока не можем говорить, что «Зенит» и «Краснодар» не будут их терять. У них впереди еще и игра между собой. Но по качеству игры обе команды будут бороться за первую строчку. «Локомотив» тоже оступается, у него сейчас игра со «Спартаком».

Мне кажется, что «Зенит» и «Краснодар» разыграют чемпионство. Сейчас мне кажется, что «Зенит» ближе к чемпионству, чем «Краснодар», потому что, посмотрев в календарь, мы видим, что в предстоящих пяти матчах «Краснодар» играет четыре на выезде, в отличие от «Зенита». Апрель у «Краснодара» очень сложный. Сейчас решающий тур будет: у «Краснодара» очень серьезный выезд в Грозный, «Ахмат» очень хорошо играет в этом сезоне, а «Зенит» 100% возьмет свои очки [с «Крыльями Советов»]» – сказал Гришин.