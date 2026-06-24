«Барселона» объявила о втором летнем трансфере

«Барселона» выкупила 18-летнего нападающего сборной Египта.
Игроком каталонского клуба на постоянной основе стал Хамза Абделькарим.
«Барса» воспользовалась опцией и забрала его, заплатив каирскому «Аль-Ахли» 1,5 миллиона евро.
С февраля юный форвард выступал за молодежную команду сине-гранатовых на правах аренды.
С ним заключен контракт до 30 июня 2029 года.
- В составе молодежки «Барсы» Хамза забил 6 голов в 11 матчах.
- На ЧМ-2026 он выходил на замену в обеих играх сборной Египта.
Источник: сайт «Барселоны»