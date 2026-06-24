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«Барселона» объявила о втором летнем трансфере

Вчера, 14:30

«Барселона» выкупила 18-летнего нападающего сборной Египта.

Игроком каталонского клуба на постоянной основе стал Хамза Абделькарим.

«Барса» воспользовалась опцией и забрала его, заплатив каирскому «Аль-Ахли» 1,5 миллиона евро.

С февраля юный форвард выступал за молодежную команду сине-гранатовых на правах аренды.

С ним заключен контракт до 30 июня 2029 года.

  • В составе молодежки «Барсы» Хамза забил 6 голов в 11 матчах.
  • На ЧМ-2026 он выходил на замену в обеих играх сборной Египта.

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Источник: сайт «Барселоны»
Испания. Примера Египет. Премьер-лига Трансферы Барселона Аль-Ахли Абделькарим Хамза
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