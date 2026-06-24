«Барселона» объявила о втором летнем трансфере

«Барселона» выкупила 18-летнего нападающего сборной Египта.

Игроком каталонского клуба на постоянной основе стал Хамза Абделькарим.

«Барса» воспользовалась опцией и забрала его, заплатив каирскому «Аль-Ахли» 1,5 миллиона евро.

С февраля юный форвард выступал за молодежную команду сине-гранатовых на правах аренды.

С ним заключен контракт до 30 июня 2029 года.