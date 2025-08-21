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Египет. Премьер-лига
Команды
Аль-Ахли
€ 20 млн
Аль-Ахли
Каир
Египет. Премьер-лига
Сайт:
http://alahlyegypt.com/
Тренер:
Хосе Ривейро
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«Барселона» взяла новый трофей
20 августа
Появился первый игрок в истории с двумя автоголами на ЧМ
4 июля
6
Игрок Египта едва не умер во время матча ЧМ-2026
3 июля
2
«Барселона» объявила о втором летнем трансфере
24 июня
«Барселона» близка к подписанию египетского таланта
20 января
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
2025.08.21 21:30
3
Клубный ЧМ. «Порту» вылетел после ничьей (4:4) с египетским клубом, «Интер Майами» прошел в плей-офф
2025.06.24 07:50
Трансляция
«Порту» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2025
2025.06.24 02:50
«Порту» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 24 июня 2025 с коэффициентом 2.30
2025.06.23 13:30
Прогноз на точный счет матча «Порту» – «Аль-Ахли»: Клубный чемпионат мира, 24 июня 2025
2025.06.23 09:42
Трансляция
«Палмейрас» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июня 2025
2025.06.19 17:50
«Палмейрас» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 19 июня 2025 с коэффициентом 2.00
2025.06.18 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Палмейрас» – «Аль-Ахли»: Клубный чемпионат мира, 19 июня 2025
2025.06.18 09:24
КЧМ-2025. Матч-открытие с участием Месси и Суареса прошел без голов, Трезеге не реализовал пенальти
2025.06.15 08:44
2
Трансляция
«Аль-Ахли» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2025
2025.06.14 23:38
«Аль-Ахли» – «Интер Майами»: прогноз и ставки на матч 15 июня 2025 с коэффициентом 1.85
2025.06.13 12:41
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Ахли» – «Интер Майами»: Клубный чемпионат мира, 15 июня 2025
2025.06.13 09:34
Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025
2024.12.06 08:43
2
Фото
Сбегавший из «Сочи» марокканский защитник перешел в новый клуб
2024.08.10 08:20
1
«Не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления», – в «Сочи» высказались о ситуации с марокканским игроком
2024.07.19 12:55
1
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
2024.06.05 08:39
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
2024.02.29 15:59
3
Определился первый финалист клубного ЧМ
2023.12.18 23:16
Египетский «Аль-Ахли» установил рекорд клубного ЧМ
2023.12.16 08:38
«Аль-Иттихад» вылетел с домашнего КЧМ, Бензема не забил пенальти
2023.12.15 23:00
Агент Селюк: «Предлагаю клубам потенциально лучшего опорника РПЛ, а купят опять Шамара за 8 миллионов»
2023.12.12 19:39
5
Фото
Объявлены номинанты на звание лучшего клуба 2023 года по версии Globe Soccer Awards
2023.11.21 13:04
1
Стали известны все участники клубного ЧМ-2023
2023.11.05 09:38
1
ЦСКА определился с размером предложения по вингеру «Аль-Ахли» Абделькадеру
2023.04.14 00:29
1
ЦСКА согласовал контракт с египетским вингером
2023.04.13 22:05
1
1
2
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