«Барселона» близка к подписанию египетского таланта

«Барселона» возобновила переговоры с египетским «Аль-Ахли» о подписании нападающего Хамзы Абделькарима.
Несколько недель назад «блауграна» уже договорилась с футболистом об условиях личного контракта.
18-летний Абделькарим выступал за юношескую сборную Египта. В ноябре прошлого года в 4 матчах чемпионата мира U17 форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- В прошлом году он провел 9 игр за «Аль-Ахли».
- Transfermarkt оценивает стоимость Абделькарима в 100 тысяч евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X