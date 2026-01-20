«Барселона» близка к подписанию египетского таланта

«Барселона» возобновила переговоры с египетским «Аль-Ахли» о подписании нападающего Хамзы Абделькарима.

Несколько недель назад «блауграна» уже договорилась с футболистом об условиях личного контракта.

18-летний Абделькарим выступал за юношескую сборную Египта. В ноябре прошлого года в 4 матчах чемпионата мира U17 форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист.