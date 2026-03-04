Симеоне раскрыл, что сказал Флику после 0:3 в Кубке Испании

Диего Симеоне рассказал, о чем говорил с главным тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании.

«Атлетико» проиграл каталонцам со счетом 0:3, но прошел дальше благодаря победе 4:0 в первом матче.

«Флик поделился мнением об игре. Я сказал ему, что они сыграли блестяще. Надеюсь, мы сможем встретимся в 1/4 финала Лиги чемпионов, чтобы показать свою лучшую игру», – сказал главный тренер «Атлетико» Симеоне.