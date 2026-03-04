Симеоне раскрыл, что сказал Флику после 0:3 в Кубке Испании

Диего Симеоне рассказал, о чем говорил с главным тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании.
«Атлетико» проиграл каталонцам со счетом 0:3, но прошел дальше благодаря победе 4:0 в первом матче.
«Флик поделился мнением об игре. Я сказал ему, что они сыграли блестяще. Надеюсь, мы сможем встретимся в 1/4 финала Лиги чемпионов, чтобы показать свою лучшую игру», – сказал главный тренер «Атлетико» Симеоне.
- В финале Кубка Испании мадрицды сыграют с «Реал Сосьедад» или «Атлетиком», которые сегодня встретятся в ответном полуфинале. В первой игре сансебастьянцы победили со счетом 1:0.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Ньюкаслом», а «Атлетико» – с «Тоттенхэмом». Первые матчи пройдут 10 марта, ответные – 18 марта. Победители в этих парах сыграют между собой в 1/4 финала.
Источник: Olé