Сперцян: «Поехать в «Эльче» и вдвое потерять в зарплате — пугает»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможности перехода в зарубежный клуб.

– Часто слышу от болельщиков: наши никуда не едут, у них тут зарплаты огромные. При этом футболисты говорят, что готовы хоть в «Эльче» ехать...

– Нет, конечно. По себе могу сказать, что я не готов в «Эльче» уезжать. Готов ехать туда, где меня ждут. В хороший клуб, где я буду играть. И меня не отпустят в «Эльче», ха-ха! Это тоже нужно понимать.

– А упасть вдвое по зарплате ради европейского клуба готов?

– Вдвое? Наверное, нет. От клуба зависит... Условно, поехать в «Эльче» и вдвое потерять в зарплате – конечно, пугает.