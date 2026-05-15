КДК РФС вынес вердикт по Андраде из «Балтики» за удаление с «Локомотивом»

КДК РФС дисквалифицировал защитника «Балтики» Кевина Андраде на два матча за удаление в игре с «Локомотивом». Один матч – условно.

Андраде получил красную карточку на 12-й минуте встречи. Он попал шипами по ноге Зелимхану Бакаеву.

Главный арбитр Антон Фролов изначально показал защитнику желтую карточку, но после помощи ВАР изменил ее на красную.

«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру – дисквалифицировать футболиста ФК «Балтика» г. Калининград Андраде Мурилло Кевина Орландо на 2 матча РПЛ, при этом 1 матч считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч условным исполнением спортивной санкции.

Установить для футболиста ФК «Балтика» г. Калининград Андраде Мурилло Кевина Орландо испытательный срок до 31 декабря 2026 года», – говорится в сообщении КДК РФС.