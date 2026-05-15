Тарпищев одним словом описал возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в московский клуб.

– Как бы вы отреагировали на возвращение Дзюбы в «Спартак»?

– Это абсурд. Считаю, что это неправильно.

– Почему?

– Когда человек сам уходит, он не может сам вернуться.