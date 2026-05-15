Тарпищев одним словом описал возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»

Глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в московский клуб.
– Как бы вы отреагировали на возвращение Дзюбы в «Спартак»?
– Это абсурд. Считаю, что это неправильно.
– Почему?
– Когда человек сам уходит, он не может сам вернуться.
- Ранее Дзюба заявил, что хочет и готов вернуться в «Спартак» даже на скамейку. Одному из болельщиков Артем сказал, что вернется в родной клуб.
- Нападающий дебютировал в РПЛ в 2006 году именно за «Спартак», а в 2015 году ушел свободным агентом в «Зенит», не договорившись о зарплате по новому контракту.
Источник: «Матч ТВ»