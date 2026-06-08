Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартаку» продолжают навязывать Дзюбу

Сегодня, 09:59
10

Агенты знают, что «Спартак» ищет нового российского форварда. Посредники предлагают красно-белым различные варианты.

«Посредники предлагают менеджменту клуба варианты с подписанием Германа Онугхи, Фeдора Чалова и Артeма Дзюбы.

На данный момент красно-белые не рассматривают кандидатуры данных игроков для заключения контракта», – написал источник.

  • «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ финишировал 4-м.
  • Команда выиграла FONBET Кубок России.
  • Новый сезон стартует для «Спартака» 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».

Еще по теме:
Дзюба раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026
Сычев обозначил, заканчивать ли карьеру 37-летнему Дзюбе
Романцев высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак» 23
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1780902949
...это не Спартаку навязывают эту просрочку, неликвид и пересортицу, а болельщикам Спартака мозг выносят "новостями" об этом...
Ответить
nik55
1780905436
не дай бог
Ответить
Romeo 123
1780905512
Если спартак возьмёт обратно дзюбу болельщики просто не поймут
Ответить
Таврида
1780905882
Ну да, Эмери в Спартак уже точно не вернется)
Ответить
шахта Заполярная
1780906933
Этих "звезд" зинке предложите, еще захаряна. Вот это будет звиздец, всем.
Ответить
Айболид
1780908854
гуДалин со свитою заметно нервничают )))
Ответить
"supermax"
1780910063
Да какой чуба может быть после всего... Кто придумывает такую херь
Ответить
TOMSON
1780912358
Как в притче о блудном сыне. Кстати никогда ее не понимал…
Ответить
Plyash
1780912379
Эта тварь продажная футболку красно - белую бутсами топтал в порыве ярости . Надеюсь , никто не забыл , как это было . Дзюбле в Спартак только один путь - в сортире очко драить , языком .
Ответить
Главные новости
«Реал» подписал контракт с новым защитником за 45 миллионов
13:01
Гаджиев: «Газизов пришел в «Динамо Мх» испачканный, мы отмыли его, поставили на ноги»
12:15
2
Газизов забрал себе агентские за продажу игрока «Динамо Мх» в «Ахмат»
12:09
«Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле
11:53
Юрана госпитализировали: подробности
11:40
10
В «Индепендьенте» прокомментировали трансфер спартаковца Барко
11:11
15
«Урал» уволил Василия Березуцкого
11:06
5
Раскрыт новый клуб Юрана
10:45
11
Мамаев нашел новую работу
10:16
3
«Спартаку» продолжают навязывать Дзюбу
09:59
10
Все новости
Все новости
В «Индепендьенте» прокомментировали трансфер спартаковца Барко
11:11
15
«Спартаку» продолжают навязывать Дзюбу
09:59
10
«Спартак» рассматривает возвращение Мелкадзе
09:50
6
Загадочное заявление спартаковца Ливая
Вчера, 23:48
3
Сычев одним словом описал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Вчера, 23:23
Круговой не впечатлен форвардом Буркина-Фасо из АПЛ
Вчера, 23:15
В «Ювентусе» прокомментировали интерес к российскому вратарю
Вчера, 22:43
Вылетевший из РПЛ «Пари НН» выбрал тренера на следующий сезон
Вчера, 22:30
Аргентинский журналист прояснил будущее спартаковца Барко
Вчера, 21:21
2
Тренер «Зенита» – о Жерсоне: «Эксперимент, который не удался»
Вчера, 20:40
Канчельскис отреагировал на интерес «Ювентуса» к российскому вратарю
Вчера, 20:26
Байдачный – о бане России: «Возможно, мы никогда больше в Европе не сыграем»
Вчера, 19:56
10
«Ювентус» интересуется вратарем сборной России
Вчера, 19:27
9
Раскрыта позиция «Спартака» по будущему Барко
Вчера, 19:18
5
Реакция Глушакова на продление бана российских команд от УЕФА
Вчера, 18:59
Канчельскис – Батракову и Кисляку: «Бегите, уезжайте»
Вчера, 18:29
13
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
Вчера, 18:18
2
Стало известно, сколько «Акрон» заплатит за нового тренера
Вчера, 17:43
«Краснодар» готов продать легионера за 2 миллиона
Вчера, 17:29
1
Сын Аршавина ходит только на матчи «Спартака»: «Идти на «Динамо» категорически отказался»
Вчера, 16:54
16
Названы три игрока из чемпионата Бразилии, отказавшие «Зениту»
Вчера, 16:42
3
«Акрон» выбрал нового тренера
Вчера, 16:15
2
Смолов объяснил уход Шварца из «Динамо» в 2022 году
Вчера, 15:58
3
Широков высказался об игре Соболева за «Зенит»
Вчера, 15:45
1
«Галатасарай» узнал цену на Жедсона из «Спартака»
Вчера, 15:27
7
Мостовой попросил Сперцяна захватить его в Саудовскую Аравию
Вчера, 14:53
3
Смолов впервые победил как тренер
Вчера, 14:36
4
В «Спартаке» ответили, есть ли судейский заговор против клуба
Вчера, 14:23
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 