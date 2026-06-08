«Спартаку» продолжают навязывать Дзюбу

Агенты знают, что «Спартак» ищет нового российского форварда. Посредники предлагают красно-белым различные варианты.

«Посредники предлагают менеджменту клуба варианты с подписанием Германа Онугхи, Фeдора Чалова и Артeма Дзюбы.

На данный момент красно-белые не рассматривают кандидатуры данных игроков для заключения контракта», – написал источник.