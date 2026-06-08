Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу нового приступа полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.
- Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо в середине второго тайма.
- 34-летний футболист потерял сознание, рухнув на газон.
- Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч Дания – Украина остановили при счете 2:1 в пользу датчан.
«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче с командой Украины. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей датской сборной», – написал Инфантино в социальных сетях.
- Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
- 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
- Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
- Позднее ему установили кардиостимулятор.
Источник: «Бомбардир»