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Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена

Сегодня, 08:51
4

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу нового приступа полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

  • Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо в середине второго тайма.
  • 34-летний футболист потерял сознание, рухнув на газон.
  • Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч Дания – Украина остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Рад слышать, что Кристиан Эриксен находится в сознании и получает необходимое медицинское лечение после инцидента в матче с командой Украины. Также отправляю наилучшие пожелания его семье и всей датской сборной», – написал Инфантино в социальных сетях.

  • Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
  • 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
  • Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
  • Позднее ему установили кардиостимулятор.

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Дания. Суперлига Вольфсбург Украина Дания Эриксен Кристиан Инфантино Джанни
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1780900925
Надо заканчивать, а то такими темпами можно коней двинуть
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Cleaner
1780905293
РЕАКЦИЕЙ президента ФИФА на новый приступ Эриксена должен быть ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ Эриксену выходить на поле, а не распускание соплей с лучшими пожеланиями...(((((((((((((((((((((((((((
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k611
1780906743
Здоровье дороже, надо завязывать с карьерой профессионального футболиста. Есть масса околофутбольных направлений.
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