Юран покинул клуб спустя 2 недели после назначения

Главный тренер Сергей Юран покинул «СКА-Хабаровск».

«Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера «СКА-Хабаровск», в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.

Попечительский совет «СКА-Хабаровск» отнeсся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение еe удовлетворить», – написали хабаровчане.