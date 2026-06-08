Юран покинул клуб спустя 2 недели после назначения

Главный тренер Сергей Юран покинул «СКА-Хабаровск».
«Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера «СКА-Хабаровск», в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.
Попечительский совет «СКА-Хабаровск» отнeсся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение еe удовлетворить», – написали хабаровчане.
- Юран был назначен две недели назад.
- Он был без работы около полугода после ухода из турецкого «Серикспора».
- Сезон Первой лиги стартует в июле.
Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»