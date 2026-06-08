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Юран покинул клуб спустя 2 недели после назначения

Сегодня, 08:17
9

Главный тренер Сергей Юран покинул «СКА-Хабаровск».

«Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера «СКА-Хабаровск», в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности.

Попечительский совет «СКА-Хабаровск» отнeсся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение еe удовлетворить», – написали хабаровчане.

  • Юран был назначен две недели назад.
  • Он был без работы около полугода после ухода из турецкого «Серикспора».
  • Сезон Первой лиги стартует в июле.

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Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Юран Сергей
Комментарии (9)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1780896650
Юрашка заключал договор в ресторане,через неделю протрезвев,понял,обещаных Шимпанисиуса и Мбапу не купят...
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evgevg13
1780896934
посмотрел- далеко-далёко..
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Цугундeр
1780897568
#ржакаюран)
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zigbert
1780897736
Таких поворотов в его тренерской судьбе достаточно.
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Garrincha58
1780900684
теперь в клуб Мостового
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aldo conte
1780902195
Есть места получше Хабаровска.
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Plyash
1780903049
От столицы далеко , летать придётся по Дальнему востоку ...Скучно . И по СрачТВ не показывают . Как бы не забыли . Вовремя одумался .
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