Смолов впервые победил как тренер

Федор Смолов, бывший нападающий сборной России, одержал первую победу в тренерской карьере.
Под руководством 36-летнего Смолова команда блогеров обыграла команду стримеров со счетом 5:4 в шоу-матче BetBoom Медиа Класико. Соперниками руководил Павел Погребняк, экс-форвард сборной России.
В составе победителей забили Некит, Михаил Литвин, Дмитрий Егоров и Эксайл, оформивший дубль.
Матч прошeл на «РЖД Арене» в присутствии 23 899 зрителей – это рекорд посещаемости стадиона за последние семь лет. В игре также участвовали Макс +100500, Бустер, Парадеевич, Анар Абдуллаев, Равшан и Генсуха. Капитаном команды стримеров был Парадеевич, команду ютуберов вывел Эксайл.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
Источник: «Бомбардир»