Смолов впервые победил как тренер

Федор Смолов, бывший нападающий сборной России, одержал первую победу в тренерской карьере.

Под руководством 36-летнего Смолова команда блогеров обыграла команду стримеров со счетом 5:4 в шоу-матче BetBoom Медиа Класико. Соперниками руководил Павел Погребняк, экс-форвард сборной России.

В составе победителей забили Некит, Михаил Литвин, Дмитрий Егоров и Эксайл, оформивший дубль.

Матч прошeл на «РЖД Арене» в присутствии 23 899 зрителей – это рекорд посещаемости стадиона за последние семь лет. В игре также участвовали Макс +100500, Бустер, Парадеевич, Анар Абдуллаев, Равшан и Генсуха. Капитаном команды стримеров был Парадеевич, команду ютуберов вывел Эксайл.