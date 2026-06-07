Смолов объяснил уход Шварца из «Динамо» в 2022 году

Экс-нападающий «Динамо» Федор Смолов не имеет претензий к Сандро Шварцу за решение покинуть пост главного тренера бело-голубых летом 2022 года.

В мае немецкий специалист вернулся в Россию.

– Не кажется ли вам возвращение Шварца немного странным? Он уходил из-за ситуации в мире, а спустя четыре года возвращается, но что поменялось?

– Я так понимаю, что у него были какие-то проблемы с лицензией в Немецком футбольном союзе, они могли лишить его лицензии. Он бы тогда нигде не смог тренировать.

К тому же у него дети были на тот момент в Германии, которые подвергались буллингу. По-человечески мне понятно его решение.