Официальные итоги выборов президента «Реала»

Флорентино Перес переизбран президентом «Реал Мадрида» по итогам выборов, сообщила избирательная комиссия клуба.

За кандидатуру Переса отдали 21 741 голос (65%), за его соперника Энрике Рикельме – 11 814 голосов (35%). Подсчитаны 100% бюллетеней – как поданных очно, так и отправленных по почте.