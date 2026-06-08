Официальные итоги выборов президента «Реала»

Флорентино Перес переизбран президентом «Реал Мадрида» по итогам выборов, сообщила избирательная комиссия клуба.
За кандидатуру Переса отдали 21 741 голос (65%), за его соперника Энрике Рикельме – 11 814 голосов (35%). Подсчитаны 100% бюллетеней – как поданных очно, так и отправленных по почте.
- 77-летний Перес возглавляет «Реал Мадрид» с 2009 года.
- Ранее он также занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год.
- Под его руководством «Реал» семь раз выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз становился чемпионом Испании.
Источник: официальный сайт «Реала»