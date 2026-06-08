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Официальные итоги выборов президента «Реала»

Сегодня, 08:35
6

Флорентино Перес переизбран президентом «Реал Мадрида» по итогам выборов, сообщила избирательная комиссия клуба.

За кандидатуру Переса отдали 21 741 голос (65%), за его соперника Энрике Рикельме – 11 814 голосов (35%). Подсчитаны 100% бюллетеней – как поданных очно, так и отправленных по почте.

  • 77-летний Перес возглавляет «Реал Мадрид» с 2009 года.
  • Ранее он также занимал пост президента клуба с 2000 по 2006 год.
  • Под его руководством «Реал» семь раз выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз становился чемпионом Испании.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
Комментарии (6)
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zigbert
1780897402
Ожидалось. Но больше за прежние заслуги.
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odessakmv
1780898988
никто не захотел расчищать "пересовские конюшни" 😀
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...уефан
1780899672
...если честно, то как-то похер...
Ответить
Cleaner
1780907615
МОУРИНЬО прыгает от радости!!!...)))
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