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Раскрыт новый клуб Юрана

8 июня, 10:45
12

Определился новый клуб тренера Сергея Юрана. Он возглавит «Урал».

«Юран возглавит «Урал»: инвестор Пумпянский отменил все встречи с кандидатами (в том числе с Роланом Гусевым) и отдал решение на откуп президенту Григорию Иванову.

Гриша же сделал ставку на человека, который дважды выводил команды в РПЛ – «Шинник» и «Химки», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • Сегодня Юран покинул «СКА-Хабаровск».
  • Причина – не устраивающее Юрана финансирование клуба.
  • В Екатеринбурге тренер заменит Василия Березуцкого.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. PARI Первая лига Урал Юран Сергей
Комментарии (12)
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ilich55
1780904825
Гусь пролетел мимо Урала?
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...уефан
1780904904
...буду топить теперь за Ural and Uran...
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Таврида
1780906287
Я бы посмотрел на личную встречу Ивана Карпова с "Гришей", когда он там начнет верещать из-под стола -"Григорий Викторович", бггг
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molanchik
1780906386
Комментарий скрыт модератором
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andrei-sarap-yandex
1780908783
ДИНАМО нормально поступил с ГУСЕВым....ГУСЕВ слил со своим ОПГ двух главных тренеров..так ему и надо...он провокатор...ЭДИКа БИКФАЛВИ слили с УРАЛа как собаку на помойку
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crf57
1780911507
Ну какой ГУСЕВ тренер!? НУЛЕВОЙ!!!
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evgevg13
1780912389
Раскрыт новый клуб Юрана. Он возглавит «Урал».- Источник: телеграм-канал Ивана Карпова. Тупо скопировали ЕГШники из Бомбардира. – Правда, что Юран возглавит «Урал»? Григорий Иванов, президент «Урала»:Пока никакой информации нет. Как будет – все скажем. - Источник: «Матч ТВ».Тупо скопировали ЕГШники из Бомбардира. Кому верить???
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