Раскрыт новый клуб Юрана

Определился новый клуб тренера Сергея Юрана. Он возглавит «Урал».
«Юран возглавит «Урал»: инвестор Пумпянский отменил все встречи с кандидатами (в том числе с Роланом Гусевым) и отдал решение на откуп президенту Григорию Иванову.
Гриша же сделал ставку на человека, который дважды выводил команды в РПЛ – «Шинник» и «Химки», – написал инсайдер Иван Карпов.
- Сегодня Юран покинул «СКА-Хабаровск».
- Причина – не устраивающее Юрана финансирование клуба.
- В Екатеринбурге тренер заменит Василия Березуцкого.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова