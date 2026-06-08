Раскрыт новый клуб Юрана

Определился новый клуб тренера Сергея Юрана. Он возглавит «Урал».

«Юран возглавит «Урал»: инвестор Пумпянский отменил все встречи с кандидатами (в том числе с Роланом Гусевым) и отдал решение на откуп президенту Григорию Иванову.

Гриша же сделал ставку на человека, который дважды выводил команды в РПЛ – «Шинник» и «Химки», – написал инсайдер Иван Карпов.