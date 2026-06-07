Раскрыта сумма отступных в контракте Сперцяна с «Краснодаром»

В контракте полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна прописана сумма отступных в размере 20 млн евро.

Пункт об отступных появился в соглашении 25-летнего армянского футболиста после переподписания, о котором клуб не объявлял официально. В марте Сперцян в интервью заявил, что продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года.