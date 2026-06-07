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  • Раскрыта сумма отступных в контракте Сперцяна с «Краснодаром»

Раскрыта сумма отступных в контракте Сперцяна с «Краснодаром»

Сегодня, 14:17

В контракте полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна прописана сумма отступных в размере 20 млн евро.

Пункт об отступных появился в соглашении 25-летнего армянского футболиста после переподписания, о котором клуб не объявлял официально. В марте Сперцян в интервью заявил, что продлил контракт с «Краснодаром» до 2029 года.

  • Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны саудовского «Аль-Ахли».
  • Позднее стало известно, что полузащитник также рассматривает вариант с переходом в итальянский «Комо».
  • В сезоне-2025/26 Сперцян провeл за «Краснодар» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Сперцян Эдуард
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