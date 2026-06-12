Названы 6 из 10 претендентов на звание игрока сезона в РПЛ

Определены 6 из 10 футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку сезона-2025/26 в РПЛ в премии «Winline Герои сезона».

В это число автоматически вошли Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Дмитрий Воробьeв («Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Они прошли во 2-й этап в номинации «Игрок сезона» как обладатели призов лучшему игроку месяца по ходу минувшего чемпионата и выделены на изображениях другим цветом.

Позже к ним присоединятся по 1 лучшему футболисту из номинированных по позициям на 1-м этапе. Полный список номинантов представлен ниже.

Голосование пройдeт в 3 этапа: журналисты и блогеры (11-16 июня), болельщики (18-28 июня), эксперты (1-5 июля).