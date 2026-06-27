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  • Титов прокомментировал отъезд спартаковца Умярова в Европу

Титов прокомментировал отъезд спартаковца Умярова в Европу

Сегодня, 13:52
7

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о потенциальном отъезде полузащитника команды Наиля Умярова в Европу.

– Много говорят о переходе Умярова в испанский клуб. Потянет ли Наиль такой уровень?

– Ему 26 лет, уже не мальчик. В этом возрасте нужно уже решаться, пробовать себя в Европе. Если у него есть такое желание, если «Спартак» устроит предложение, пусть едет. Но лучше, чтобы это был сильный клуб. Считаю, в той же Испании ему будет полезно, качества у него есть. У него еще есть время, чтобы поиграть на высоком уровне. Важно понимать, что у топ‑клубов есть по несколько равнозначных кандидатов на усиление и здесь еще нужно выиграть заочную конкуренцию. К сожалению, у нас нет еврокубков, топовых матчей сборной, поэтому игроки варятся в собственном соку, что не идет никому на пользу.

Вспоминаю тренерскую работу в «Спартаке», когда нам с Дмитрием Аленичевым дали список из пяти фамилий и сказали: этот дорогой, этот не поедет, этого точно не купить. И остались лишь два игрока, четвертым в этом списке был Фернандо. Мы посмотрели и поняли, что бразилец однозначно был сильнее остальных четверых, если есть возможность, надо приглашать его. Какой была карьера Фернандо в «Спартаке», напоминать, думаю, не надо.

– Глушенков говорил, что не собирается уезжать в средние клубы, потому что не хочет постоянно проигрывать. Как быть: соглашаться с Максимом или всe равно ехать, чтобы просто играть в Европе?

– У меня не было европейской карьеры, но мы постоянно играли в Лиге чемпионов, в матчах за сборную. В год набиралось 15–20 игр высокого европейского уровня. Поэтому соглашусь с Глушенковым, что если и переходить, то в хорошую команду, которая борется за еврокубки, за трофеи. К сожалению, наших футболистов в сильных зарубежных клубах по пальцам одной руки можно сосчитать. И если нет возможности переходить в такую команду, лучше оставаться в России и радовать своей игрой своих болельщиков. Здесь тебя любят и уважают, там непонятно чего ждать.

  • 25-летний Умяров в минувшем сезоне провел 39 матчей за клуб, сделал 4 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.
  • Срок контракта Умярова со «Спартаком» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Умяров Наиль
Комментарии (7)
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Юбиляр
1782557715
Тогда придется оставлять Пруцева - как по мне Умяров поинтереснее будет!...
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СильныйМозг
1782558404
Кто-то же должен мячики футболистам подавать. Думаю с этим, хоть и с натяжкой, но он справится
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raritet
1782560025
С Титовым трудно не согласиться. В самом деле , на примере нашего зенитовца, который и Гавру ничем не помог , и себе устроил непонятную жизнь. Чем Гавр лучше ЦСКА, СПАРТАКА, КРАСНОДАРА,ЗЕНИТА. Тем что это Гейропа?
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Император 1
1782562939
Хватит этот бред писать, сказали уже, что он им не нужен.
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