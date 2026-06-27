Титов прокомментировал отъезд спартаковца Умярова в Европу

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о потенциальном отъезде полузащитника команды Наиля Умярова в Европу.

– Много говорят о переходе Умярова в испанский клуб. Потянет ли Наиль такой уровень?

– Ему 26 лет, уже не мальчик. В этом возрасте нужно уже решаться, пробовать себя в Европе. Если у него есть такое желание, если «Спартак» устроит предложение, пусть едет. Но лучше, чтобы это был сильный клуб. Считаю, в той же Испании ему будет полезно, качества у него есть. У него еще есть время, чтобы поиграть на высоком уровне. Важно понимать, что у топ‑клубов есть по несколько равнозначных кандидатов на усиление и здесь еще нужно выиграть заочную конкуренцию. К сожалению, у нас нет еврокубков, топовых матчей сборной, поэтому игроки варятся в собственном соку, что не идет никому на пользу.

Вспоминаю тренерскую работу в «Спартаке», когда нам с Дмитрием Аленичевым дали список из пяти фамилий и сказали: этот дорогой, этот не поедет, этого точно не купить. И остались лишь два игрока, четвертым в этом списке был Фернандо. Мы посмотрели и поняли, что бразилец однозначно был сильнее остальных четверых, если есть возможность, надо приглашать его. Какой была карьера Фернандо в «Спартаке», напоминать, думаю, не надо.

– Глушенков говорил, что не собирается уезжать в средние клубы, потому что не хочет постоянно проигрывать. Как быть: соглашаться с Максимом или всe равно ехать, чтобы просто играть в Европе?

– У меня не было европейской карьеры, но мы постоянно играли в Лиге чемпионов, в матчах за сборную. В год набиралось 15–20 игр высокого европейского уровня. Поэтому соглашусь с Глушенковым, что если и переходить, то в хорошую команду, которая борется за еврокубки, за трофеи. К сожалению, наших футболистов в сильных зарубежных клубах по пальцам одной руки можно сосчитать. И если нет возможности переходить в такую команду, лучше оставаться в России и радовать своей игрой своих болельщиков. Здесь тебя любят и уважают, там непонятно чего ждать.