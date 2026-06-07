«Галатасарай» узнал цену на Жедсона из «Спартака»

Стало известно, за какую сумму «Спартак» может продать полузащитника Жедсона Фернандеша.
Португальский футболист был предложен «Галатасараю» посредниками за 25 миллионов евро.
Сейчас турецкий клуб не ведет конкретной работы по трансферу 27-летнего игрока. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится.
- «Спартак» купил Жедсона у «Бешикташа» год назад за 20,78 миллиона евро.
- Португалец провел за красно-белых 36 матчей, забил шесть голов, сделал три ассиста.
- Контракт действует до 2029 года.
Источник: твиттер журналиста Бурака Эрена