Дзюба раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.

– За кого будете болеть?

– За Португалию.

– Кого считаете главным фаворитом?

– Францию.

– Кто станет лучшим игроком ЧМ-2026?

– Майкл Олисе.