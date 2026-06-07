Дзюба раскрыл, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы о предстоящем чемпионате мира.
– За кого будете болеть?
– За Португалию.
– Кого считаете главным фаворитом?
– Францию.
– Кто станет лучшим игроком ЧМ-2026?
– Майкл Олисе.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: Transfermarkt