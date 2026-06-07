Канчельскис отреагировал на интерес «Ювентуса» к российскому вратарю

Андрей Канчельскис посоветовал голкиперу «Краснодара» Станиславу Агкацеву «бежать» в «Ювентус».

Сообщалось, что воспитанник «быков» может перейти в туринский клуб за 15-20 миллионов евро.

«Моe мнение вы знаете – нужно играть в Европе. Агкацеву нужно бежать туда. Если им действительно интересуется «Ювентус», то ему надо бежать туда быстрым темпом. Взял багаж – поехал. Буду очень рад, если он там окажется.

Есть пример Сафонова. Когда он уехал, то я сказал, что молодец. Он не побоялся конкуренции. Сейчас это лучший вратарь «ПСЖ» и Европы. Поэтому нужно цепляться за каждую возможность и ехать туда», – заявил Канчельскис.