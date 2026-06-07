«Ювентус» интересуется вратарем сборной России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев может перейти в итальянский топ-клуб.
«Ювентус» включил 24-летнего российского футболиста в свой шорт-лист.
Туринцы хотели подписать этим летом Алиссона, но «Ливерпуль» не намерен его отпускать.
В связи с этим «Ювентус» переключил внимание на альтернативных кандидатов. Среди них – Агкацев.
Если сделка не сорвется по политическим причинам, то за вратаря сборной России заплатят от 15 до 20 миллионов евро.
- Агкацев – воспитанник «Краснодара».
- В прошедшем сезоне он пропустил 29 голов в 37 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова