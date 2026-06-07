«Ювентус» интересуется вратарем сборной России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев может перейти в итальянский топ-клуб.

«Ювентус» включил 24-летнего российского футболиста в свой шорт-лист.

Туринцы хотели подписать этим летом Алиссона, но «Ливерпуль» не намерен его отпускать.

В связи с этим «Ювентус» переключил внимание на альтернативных кандидатов. Среди них – Агкацев.

Если сделка не сорвется по политическим причинам, то за вратаря сборной России заплатят от 15 до 20 миллионов евро.