Семак пожаловался на высокие цены на форвардов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о составе на суперкубковый матч против «Спартака».

– У вас большое приобретение Фелипе Аугусто, новый нападающий, но выходит Саша Соболев в основе. Почему?

– Потому что Аугусто буквально сыграл полторы игры за нас. Конечно, мало времени, он приехал, ему нужно набирать форму, это перспективный нападающий.

Но сейчас вообще нападающие – это большая проблема. Угадать с нападающим – проблема не только для нас, но и для всех клубов. Все это проходят и никто, кроме «Краснодара», не может найти нападающего вдолгую. Есть Кордоба, остальные приходят и уходят, не получается сыграть так ярко, как того ждут. Плюс и цены на нападающих такие, что приходится рисковать, кого‑то взять и надеяться, что кто‑то выстрелит.