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  • В «Спартаке» ответили, есть ли судейский заговор против клуба

В «Спартаке» ответили, есть ли судейский заговор против клуба

Сегодня, 14:23
9

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил судейство в прошлом сезоне.

– Доволен ли «Спартак» судейством в прошедшем сезоне?

– Точно говорил и буду говорить, что никакого заговора против «Спартака» нет. В каких‑то матчах нас судят не очень удачно, в каких‑то у нас есть претензии, в каких‑то мы даже хором, главный тренер, спортивный директор и я, просим нас уважать. Но судьи тоже люди, и они ошибаются. Приводится статистика об ошибках, но это всe от лукавого. Все эти эпизоды можно трактовать по‑разному.

Что абсолютно точно можно и нужно улучшать – работу ВАР. Сколько судьи тратят времени на принятие решения, – это неприемлемо. Иногда не совсем понятно, как на основе линий и камер, которые есть у нас, можно принять решение. В целом, есть понимание, что у судейского корпуса очень сложная работа. К ВАР у нас вопросов больше.

Еще один важный момент касается мотивации. Мы понимаем, что судьи, особенно ведущие, повышают свой уровень, когда у них есть мотивация. Наверное, мотивация такая же, как и у футболистов ведущих клубов и сборной. Когда ты судишь, но тебя не приглашают судить матчи еврокубков, хотя раньше приглашали, в том числе и на достаточно продвинутые стадии. Наверное, в какой‑то степени это не способствует дальнейшему развитию судей. Но здесь мы можем только констатировать и принимать это.

  • «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ занял 4-е место.
  • Команда выиграла FONBET Кубок России.
  • 18 июля «Спартак» сыграет в суперкубковом матче против «Зенита».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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...уефан
1780832219
..."Видишь суслика?" - Нет! - Правильно, нет! И зерна тоже нет...
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KPCC-SPB
1780834083
свини мативируют судей финансаво
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Свинолёт
1780842825
Какой заговор? Их постоянно тащат судьи. Не зря они многолетние лидеры по лояльности судей. Множественные факты проводились в разными СМИ .
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Бумбраш
1780843917
Заговора против Спартака никогда и не было.И это не секрет.но есть указания грязьпрома как судить зинку.и это тоже не секрет ...зинит камно!!! Рыловна,прокся,литейный,мозг, цугундер вафлерымогз,свиносос,хотя о чем я ? Это 2 человека,муж и жена))) вафлухи зинаидовские
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Спартач80
1780844912
Заговор не против Спартака, а в пользу Зенита. Это очевидно всем, кроме болельщиков Зенита, питерастов со стажем.
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Прокс
1780846515
Заговорили нашего Бумбарашку,в зад и в рот, теперь все этим пользуются,даже семейка его,Раинка бл.ядинка,Гудвилл,шахтёр и остальные!!!!
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