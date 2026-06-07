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Канчельскис – Батракову и Кисляку: «Бегите, уезжайте»

Сегодня, 18:29
9

Андрей Канчельскис посоветовал полузащитникам сборной России Алексею Батракову и Матвею Кисляку ориентироваться на продолжение карьеры в Европе.

– Что думаете об истории с возможными переходами Кисляка и Батракова в «ПСЖ»?

– Если будет реальное предложение, пускай едут, я буду только рад. Я всегда говорил: «Бегите, уезжайте, будете дальше там развиваться».

Сейчас же все понимают, в какой ситуации оказался наш футбол. Все понимают, но почему‑то никто ничего не говорит.

– Но они готовы к тому, чтобы играть в Европе?

– Вот сейчас идут разговоры про интерес «Комо» к Сперцяну, но в то же время есть предложение из Саудовской Аравии. Я бы, конечно, поехал в Италию. Удивлен, что Эдуард еще не уехал в Европу. Если есть предложение, надо ехать.

К сожалению, повторюсь, сейчас российский футбол не может никак добиться какого‑то результата. Если ты хочешь чего‑то добиться, надо пробовать, уезжать. Но все зависит от желания футболиста, самого человека, стремления.

  • Кисляк в прошедшем сезоне оформил 8+8 в 42 матчах за ЦСКА. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Батраков забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 36 играх в составе «Локомотива». Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
  • Сперцян отличился 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами в 42 встречах. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии (9)
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ZAITZEFF2011
1780846361
Похоже Канчельскис не выходит из запоя совсем.Кому нужны полуфабрикаты?
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Император Бомжей
1780847646
Причем тут Сперцян и Россия? Зачем он его приплел, он армяшка, нам срать куда он перейдет и как будет развиваться! А по поводу наших пацанов, пока нет предложений, куда им бежать?
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Красногвардейчик
1780848883
Канчельскис иноагент?
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Чугунный скороход
1780849425
"Бегите,уезжайте..." Захарян не даст соврать
Ответить
Dr Metal
1780854717
слово Бегите лишнее. Россия это лучшая в мире страна
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