Канчельскис – Батракову и Кисляку: «Бегите, уезжайте»

Андрей Канчельскис посоветовал полузащитникам сборной России Алексею Батракову и Матвею Кисляку ориентироваться на продолжение карьеры в Европе.

– Что думаете об истории с возможными переходами Кисляка и Батракова в «ПСЖ»?

– Если будет реальное предложение, пускай едут, я буду только рад. Я всегда говорил: «Бегите, уезжайте, будете дальше там развиваться».

Сейчас же все понимают, в какой ситуации оказался наш футбол. Все понимают, но почему‑то никто ничего не говорит.

– Но они готовы к тому, чтобы играть в Европе?

– Вот сейчас идут разговоры про интерес «Комо» к Сперцяну, но в то же время есть предложение из Саудовской Аравии. Я бы, конечно, поехал в Италию. Удивлен, что Эдуард еще не уехал в Европу. Если есть предложение, надо ехать.

К сожалению, повторюсь, сейчас российский футбол не может никак добиться какого‑то результата. Если ты хочешь чего‑то добиться, надо пробовать, уезжать. Но все зависит от желания футболиста, самого человека, стремления.