Канчельскис – Батракову и Кисляку: «Бегите, уезжайте»

Андрей Канчельскис посоветовал полузащитникам сборной России Алексею Батракову и Матвею Кисляку ориентироваться на продолжение карьеры в Европе.
– Что думаете об истории с возможными переходами Кисляка и Батракова в «ПСЖ»?
– Если будет реальное предложение, пускай едут, я буду только рад. Я всегда говорил: «Бегите, уезжайте, будете дальше там развиваться».
Сейчас же все понимают, в какой ситуации оказался наш футбол. Все понимают, но почему‑то никто ничего не говорит.
– Но они готовы к тому, чтобы играть в Европе?
– Вот сейчас идут разговоры про интерес «Комо» к Сперцяну, но в то же время есть предложение из Саудовской Аравии. Я бы, конечно, поехал в Италию. Удивлен, что Эдуард еще не уехал в Европу. Если есть предложение, надо ехать.
К сожалению, повторюсь, сейчас российский футбол не может никак добиться какого‑то результата. Если ты хочешь чего‑то добиться, надо пробовать, уезжать. Но все зависит от желания футболиста, самого человека, стремления.
- Кисляк в прошедшем сезоне оформил 8+8 в 42 матчах за ЦСКА. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Батраков забил 17 голов и сделал 12 ассистов в 36 играх в составе «Локомотива». Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
- Сперцян отличился 14 забитыми мячами и 18 результативными передачами в 42 встречах. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.