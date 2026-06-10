Подписавший контракт с «Зенитом» Кондаков – о своих планах: «ЕГЭ по биологии сдать»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал о своих планах на будущее. 18-летний россиянин сегодня продлил контракт с петербургской командой до конца сезона-2030/31.
– Поделитесь, пожалуйста, своими планами – как самыми ближайшими, так и в перспективе на новый сезон.
– Самые ближайшие – ЕГЭ по биологии сдать. А максимальные – стараться доказывать на каждой тренировке свою состоятельность, пытаться попасть в стартовый состав, выиграть все титулы – Суперкубок, Кубок и чемпионат в этом сезоне с «Зенитом».
- Кондаков – воспитанник «Зенита».
- В прошедшем сезоне россиянин провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Его рыночная цена составляет 1,5 миллиона евро.
Источник: сайт «Зенита»