«Зенит» близок к продлению контракта с хавбеком, которым интересуются «Спартак» и ЦСКА

«Зенит» существенно продвинулся в переговорах по новому соглашению с полузащитником Даннилом Кондаковым.
Стороны близики к продлению контракта. В сохранении полузащитника и его дальнейшем развитии заинтересованы главный тренер команды Сергей Семак и председатель правления клуба Константин Зырянов.
Ранее сообщалось, что интерес к Кондакову проявляют «Спартак» и ЦСКА. При этом приоритетом самого игрока остается продолжение карьеры в «Зените».
Действующий контракт Кондакова с петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне 18-летний хавбек провел за «Зенит» 15 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: Legalbet