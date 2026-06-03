«Зенит» близок к продлению контракта с хавбеком, которым интересуются «Спартак» и ЦСКА

«Зенит» существенно продвинулся в переговорах по новому соглашению с полузащитником Даннилом Кондаковым.

Стороны близики к продлению контракта. В сохранении полузащитника и его дальнейшем развитии заинтересованы главный тренер команды Сергей Семак и председатель правления клуба Константин Зырянов.

Ранее сообщалось, что интерес к Кондакову проявляют «Спартак» и ЦСКА. При этом приоритетом самого игрока остается продолжение карьеры в «Зените».

Действующий контракт Кондакова с петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.