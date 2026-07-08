Экс-защитник «Спартака» Кутепов стал главным тренером

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов возглавил клуб из Медиалиги. Он стал главным тренером «Народной Команды».
«Кутепов в прошлом году играл за «Народную» и цементировал оборону в Кубке лиги, а теперь будет рулить игрой нашей команды с бровки. Илья Олегович провел больше сотни матчей за «Спартак» и становился чемпионом России, так что победного опыта точно хватит», – написала пресс-служба «Народной Команды».
- «Народная Команда» играет в Медиалиге с 2023 года.
- За нее выступали такие футболисты, как Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Александр Филимонов.
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»