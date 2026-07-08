Экс-защитник «Спартака» Кутепов стал главным тренером

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов возглавил клуб из Медиалиги. Он стал главным тренером «Народной Команды».

«Кутепов в прошлом году играл за «Народную» и цементировал оборону в Кубке лиги, а теперь будет рулить игрой нашей команды с бровки. Илья Олегович провел больше сотни матчей за «Спартак» и становился чемпионом России, так что победного опыта точно хватит», – написала пресс-служба «Народной Команды».