  • Кутепов объяснил, почему «Спартак», а не «Зенит», навсегда останется народной командой

Кутепов объяснил, почему «Спартак», а не «Зенит», навсегда останется народной командой

Сегодня, 12:39
7

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил популярность красно-белых.

– В последние годы ведутся споры о том, остается ли «Спартак» самой популярной и народной командой России. Согласны с тем, что клуб все еще в этом статусе?

– Да. Это продлится еще очень долго. «Спартак» навсегда останется народной командой. Этот клуб знают везде, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. Насколько я помню, когда мы приезжали в Краснодар, играли там как дома. Юра Газинский подходил, говорил: «Понять не могу, мы на выезде играем, что ли?»

Когда мы забивали гол, взрывался почти весь стадион. Сомневаюсь, что у «Зенита» будет такая же армия болельщиков.

  • 32-летний Кутепов играл за «Спартак» с 2012 по 2022 годы.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 52 очками после 24 туров. «Спартак» идет 6-м с 42 баллами.
  • Команды по 10 раз побеждали в чемпионатах России. В чемпионатах СССР «Спартак» выигрывал 12 раз, «Зенит» – 1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (9)
FROLL007
FROLL007
Даже говорить не хочется про антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Император 1
Император 1
С такими результатами лет через 20 болельщиков станет намного меньше
власик
власик
Армия болельщиков зарабатывается или просир....ся игрой команды. С таким тренером как Семак, Зенит плюсы не заработает. Но и Спартак живет сегодня былыми заслугами. Нового они не приобретают уж лет 5-7
Fibercore
Fibercore
Зенит навсегда останется антинародной командой и запомнится как Зенит - позор российского футбола! И это не обсуждается!
...уефан
...уефан
...цуко, поубивал бы этих зассатых писарчуков, задающих такие вопросы, а потом тиражирущие ответы в таких же зассаных, как проходные подъезды, ресурсах СМИ...
