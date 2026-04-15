Кутепов объяснил, почему «Спартак», а не «Зенит», навсегда останется народной командой

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил популярность красно-белых.

– В последние годы ведутся споры о том, остается ли «Спартак» самой популярной и народной командой России. Согласны с тем, что клуб все еще в этом статусе?

– Да. Это продлится еще очень долго. «Спартак» навсегда останется народной командой. Этот клуб знают везде, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. Насколько я помню, когда мы приезжали в Краснодар, играли там как дома. Юра Газинский подходил, говорил: «Понять не могу, мы на выезде играем, что ли?»

Когда мы забивали гол, взрывался почти весь стадион. Сомневаюсь, что у «Зенита» будет такая же армия болельщиков.