Кутепов – о росте цен: «Другого и не ожидалось»

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов высказался о росте цен в России.

– Как вам вообще цены, например на квартиры и машины, – шокируют?

– Я купил машину в 2018 году и до сих пор на ней езжу. Брал на перспективу, будто зная, что так будет. Цены растут, да. Ситуацию политическую сами видите. Другого и не ожидалось. Если кто-то думал, что все это легкая прогулка будет, то нет. Придется адаптироваться к современным реалиям, крутиться, жить.

Повышение ставки на утильсбор – можно поспорить, зачем и почему. Но с другой стороны, мы на это не повлияем. Так что у нас есть возможность только подстроиться под эти условия.