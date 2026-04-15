Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кутепов – о росте цен: «Другого и не ожидалось»

Сегодня, 11:31
5

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов высказался о росте цен в России.

– Как вам вообще цены, например на квартиры и машины, – шокируют?

– Я купил машину в 2018 году и до сих пор на ней езжу. Брал на перспективу, будто зная, что так будет. Цены растут, да. Ситуацию политическую сами видите. Другого и не ожидалось. Если кто-то думал, что все это легкая прогулка будет, то нет. Придется адаптироваться к современным реалиям, крутиться, жить.

Повышение ставки на утильсбор – можно поспорить, зачем и почему. Но с другой стороны, мы на это не повлияем. Так что у нас есть возможность только подстроиться под эти условия.

  • Последним клубом 32-летнего Кутепова была «Народная Команда» из Медиалиги, из которой защитник ушел в конце 2025 года.
  • В прошлом сезоне он выступал во Второй лиге за «Велес».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1776242387
Здравое рассуждение ! Отдельно по утиль сбору - это вообще беспредельная херня, почему я должен платить утиль сбор за новую машину, может надо платить когда она снимается с учета и не такие сумасшедшие деньги ??? Я машину могу продать , разбить, отдать на разбор, её могут угнать и пр... но не утилизировать, так почему плачу за фактически не оказанную услугу ???
Ответить
sochi-2013
1776248916
Жадночть властьпредержащих и "несуществующих" у нас олигархров безмерна. В нынешней ситуации (самая дорогая нефть наша) Россия оказалась в выигрыше, а народ снова проиграл.
Ответить
Кутепов – о росте цен: «Другого и не ожидалось»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 