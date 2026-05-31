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  • Директор «Спартака» отреагировал на поражение своей бывшей команды в финале ЛЧ

Директор «Спартака» отреагировал на поражение своей бывшей команды в финале ЛЧ

31 мая, 14:58

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао отреагировал на поражение лондонского «Арсенала» в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ».

«Я разочарован поражением «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Но все мои мысли – о «Спартаке», – сказал Кахигао, ранее работавший в спортивном отделе лондонцев.

  • Решающий матч прошел в Будапеште на «Пушкаш Арене». Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказался парижский клуб – 4:3.
  • Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отыграл всю встречу полностью.
  • В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух матчей одолел «Баварию» (6:5), а «Арсенал» прошел мадридский «Атлетико» (2:1).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Арсенал Кахигао Франсис
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