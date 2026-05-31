Директор «Спартака» отреагировал на поражение своей бывшей команды в финале ЛЧ

Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао отреагировал на поражение лондонского «Арсенала» в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ».

«Я разочарован поражением «Арсенала» в финале Лиги чемпионов. Но все мои мысли – о «Спартаке», – сказал Кахигао, ранее работавший в спортивном отделе лондонцев.