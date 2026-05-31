«Не намекаю на себя»: Дзюба сказал, какое усиление нужно «Спартаку»

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба высказался о потенциальном усилении состава красно-белых.
«Спартаку» нужен лидер в защите, много крутых футболистов, но не хватает центрального нападающего.
Я не намекаю на себя, но нужен форвард, который будет забивать 15–20 голов за сезон», – заявил Дзюба.
- «Спартак» финишировал 4-м в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России-2025/26.
- 18 июля столичная команда поспорит с «Зенитом» за Суперкубок страны.
- Сообщалось, что 37-летний Дзюба может летом вернуться в «Спартак».
- Он ищет новую команду после истечения контракта с «Акроном».
Источник: «Матч ТВ»